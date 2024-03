In 4 Jahren erst 10 Prozent der Heizungen saniert

Photovoltaik-Boom hält weiter an

Der Ausbau der Photovoltaik geht im Rekordtempo voran. Das Interesse an privaten Sonnenkraftwerken war noch nie so hoch wie im Jahr 2023. Mit 600 Millionen Euro wurden 2023 so viele Fördergelder wie noch nie dafür bereitgestellt. Seit 2020 wurden 290.000 Anlagen mit der Leistung von rund 5.600 Megawattpeak gefördert. Die jährliche Stromerzeugung entspricht dem durchschnittlichen Verbrauch von über 1,6 Millionen Haushalten.