Alexander Van der Bellen und der Antisemitismus

Das ist das große Problem hier und jetzt. Dazu kommt ein neuer, leicht absurder Eliten-Antisemitismus: An Unis und in manchen linken Salons ist Israel der Aggressor. In einer Mischung aus Anti-Kapitalismus, Anti-Amerikanismus und Kolonialismus-Kater werden aus einer sachlichen Kritik an der Siedlungspolitik Israels Vernichtungsfantasien gegen den Staat der Juden. Oder um es hart zu formulieren: Schlichte Geister könnten meinen, Antisemiten hätten bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2016 nur zu FPÖ-Mann Norbert Hofer tendiert. Ein paar neue werden aber Van der Bellen gewählt haben. Die Welt ist nicht (mehr) schwarz und weiß. Wer müsste das besser wissen als der Bundespräsident.