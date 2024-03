Ein paar Sonnenstrahlen über dem Lepra-Dorf

Neben einer weiteren Schule in den Slums von Birgunj führt „ChildVision“ auch ein Kinderheim, in dem siebzehn während der Corona-Zeit elternlos gewordene Mädchen untergebracht sind. Horwath: „Dort lebe auch ich in einem Einzelzimmer. Das ist hier der größte Luxus, den man sich vorstellen kann. Wir versuchen, den Mädchen Geborgenheit und ihre Würde zurückzugeben.“ Sie selbst wird im Mai wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. „Aber im Sozialbereich, ich will etwas tun, das mich erfüllt.“