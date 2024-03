Frisches Gemüse vom Bauern auf den Tellern

Wie berichtet wachsen in den Glas- und Folienhäusern in Wallern schon die herrlichsten Paprika, Gurken, Salate, Radieschen und noch so einiges mehr. Gemüseliebhaber kommen also schon ganz schön auf ihre Kosten. Auch die Selbstbedienungsstände und Bauernläden, wie der von „Gemüse & Mehr“ in Gols bieten wieder ihre vitaminreiche Kost an.