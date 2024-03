Wie man seine Handy-Nummer ins neue Netz mitnimmt

Der nächste Schritt: Beim bisherigen Netz muss man seine NÜV-Information („Nummernübertragungsinformation“) besorgen. Das ist seit 2022 gratis und bestätigt das Vertragsverhältnis. Außerdem gilt die Anforderung auch gleich als Kündigung des Altvertrages. Sicherheitshalber kann man aber auch eine formelle Kündigung nachschicken. Die NÜV kann man per Hotline, in einem Shop des Betreibers oder per E-Mail anfordern. Eventuell erledigt das auch ein Shop des gewählten neuen Netzbetreibers. Das darf in jedem Fall längstens bis zum übernächsten Werktag dauern, die NÜV ist dann für 90 Tage gültig. Man hat also in dieser Frist genug Zeit, sich in Ruhe einen anderen Vertrag auszusuchen.