NEOS-Chefin will Social-Media-Konzerne zerschlagen

Auch die NEOS sind in den Vorwahlkampf gestartet. Neben vielen bekannten pinke Forderungen konkretisierte Parteichefin Beate Meinl-Reisinger am Donnerstag auch die Idee eines „Chancenkontos“ für alle 18-Jährigen in Höhe von 25.000 Euro und forderte die „Zerschlagung“ der Social-Media-Konzerne.