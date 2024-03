„Schwenk in der Migrationspolitik“

Die Chefin der NEOS, hat ein Buch publiziert – mitten in volatilen Zeiten. Der Titel lautet „Wendepunkt“. Beate Meinl-Reisinger sprach zu diesem Thema bei „Krone“-Superressortleiter Rainer Nowak. „Die etablierten Parteien haben keine Strategien und führen nur noch Abwehrkämpfe. Beschäftigen sich nur mit sich selbst. Nur an der Macht bleiben und Abarbeiten am politischen Feind. Die Menschen haben das satt. Das habe ich auch in meinem Buch aufgearbeitet.“