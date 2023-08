Gut Aiderbichl-Chef holt fünf Tiger nach Henndorf

„Wir sind jetzt gerade auf der Suche, wo wir Sandy, Floy, Tango, Roxy und Sonja bei uns langfristig unterbringen können. Dafür brauchen wir ein geeignetes Gehege“, sagt Ehrengruber. Die Planungen für ein solches am Gut Aiderbichl Hof in Henndorf laufen derzeit auf Hochtouren. Dann könnten die Tiger tatsächlich nach Salzburg kommen. Im Moment sind die vom Aussterben bedrohten Großkatzen noch in einer Gut Aiderbichl Zweigstelle in Rumänien untergebracht.