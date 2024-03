Aufstieg als Ziel: „Wir wissen, was wir können!“

Sein Credo fürs Frühjahr: „Einfach von Spiel zu Spiel schauen und so lange wie möglich vorne dabei zu bleiben. Je länger man dann ganz vorne mitmischt, desto mehr Druck macht man sich selber. Aber das ist kein Problem – wir wissen, was wir können!“ Schließlich hat man das im Herbst hinlänglich bewiesen, speziell in den Duellen mit den unmittelbaren Konkurrentinnen um den Titel, etwa auch dem 2:1-Erfolg beim LASK.