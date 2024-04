„Friede und Freiheit keine Selbstverständlichkeit“

Sicherheit. Das große Thema bei Rainer Nowak in der aktuellen Ausgabe auf krone.tv. Bundesministerin Klaudia Tanner: „Die Welt ist aus den Fugen, und auch wir in Österreich haben uns entsprechend vorzubereiten. Daher haben wir auch entsprechend in die Verteidigung investiert.“ Die Sorge einer Eskalation in der Ukraine und im Nahen Osten steht im Fokus. Kernaufgabe ist Landesverteidigung.