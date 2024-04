„Causa hätte sich eigenen U-Ausschuss verdient“

Der ehemalige Geheimdienstler Egisto Ott löste ein innenpolitisches Beben aus. Er stand schon 2016/17 in Verdacht, für die Russen zu spionieren. „Er hatte ein großes Netzwerk von Zuträgern“, sagte Anna Thalhammer, „profil“-Chefredakteurin und Expertin in dieser Causa. „Es gibt Zusammenhänge mit der Causa Ibiza und mit dem flüchtigen Wirecard-Manager Jan Marsalek. Ich bin erstaunt, was jetzt für eine Aufregung herrscht, obwohl vieles schon längst in der Zeitung stand“, erklärte sie bei Rainer Nowak.