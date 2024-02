Wie Kickl auf den Geschmack gekommen ist

In einer Einschätzung war sich die Runde einig: Der erste Platz wird der FPÖ und ihrem Parteichef Herbert Kickl wohl nicht mehr zu nehmen sein. Zwar könne in der österreichischen Innenpolitik immer alles anders kommen als gedacht, doch ein so großer Abstand zwischen der FPÖ auf Platz eins und den beiden einstigen Großparteien ÖVP und SPÖ auf zwei und drei, sei in wenigen Monaten kaum aufholbar, stellte Strategie-Berater und Ex-SPÖ-Bundesgeschäftsführer Joe Kalina fest: „Es ist kaum möglich, dass die FPÖ nicht als erster Platz dieser Nationalratswahl hervorgeht.“