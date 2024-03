Warnung vor Kickl und dezente Annäherungsversuche

Wie kann man seine FPÖ am Regieren hindern? Die Blauen sind in allen Umfragen seit Monaten weit vorne. Wöginger bleibt optimistisch. Umfragen könnten trügerisch sein. „Parfum soll man schnuppern, nicht davon trinken. Ich erinnere an die Umfragen von Rendi-Wagner und was dann mit ihr passierte“, erinnerte der ÖVP-Mann an die einst mächtige SPÖ-Frau. „Ich spüre Aufwind. Ich glaube auch, dass Kickl mit der FPÖ den Höhepunkt überschritten hat. Wenn er von Fahndungslisten spricht und in Graz in eigene Parteikassen gegriffen wird, dann werden sich viele fragen: Soll der das Land in die Zukunft führen?“