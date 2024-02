„Wir brauchen mehr den Stammtisch“

„Das regt mich auf - deshalb bin ich wieder zurück“

Veit Dengler, Medienmanager und Mitbegründer der Neos, war wie „Krone“- Innenpoilitikchefin Ida Metzger ebenfalls bei Rainer Nowak zu Gast. Er assistiert Schellhorn und nimmt die Schweiz oder skandinavische Länder als Vorbild. „Dort gibt es Reformen in mehreren Bereichen, zeigen Sie mir in Österreich Reformen? Diese Länder haben auch weniger Schulden. In Österreich sagt man nur, es muss so bleiben wie es ist. Beispiel Pensionssystem.“