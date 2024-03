Das schlimme Flutdrama soll sich nicht wiederholen

Ganz Lavamünd ist im Jahr 2012 überflutet worden. Mittlerweile wurde der Hochwasserschutzbau an Drau und Lavant bereits umgesetzt, die „Kärntner Krone“ berichtete darüber. Aber auch nach den Unwettern im Vorjahr war der Schaden in der Marktgemeinde horrend. Rund eine Million Euro sind im August durch Hangrutsche, beschädigte Straßen zusammen gekommen. Grund genug für Landesrat Daniel Fellner, in der im vergangenen Jahrzehnt massiv betroffenen Gemeinde auf den Katastrophensommer zurückzublicken. „Ein solches Drama wie hier wird sich nicht wiederholen.“