Supermama entpuppt sich als Millionendiebin

Die Geschichte erinnert etwas an die Serie „Desperate Houswifes“. In solch einer kleinen US-Vorstadt von San Diego, Kalifornien, ist ein handfester Skandal aufgedeckt worden. Darin verwickelt ist ausgerechnet Michelle Mack. Sie galt in der kleinen Gemeinde als liebevolle Vorzeige-Mama von zwei Kindern. Doch hinter der Fassade steckte weit mehr. Die 53-Jährige führte ein Doppelleben als kriminelles Mastermind einer Betrügerbande.