Gewaltexplosion kostete Trafikanten fast das Leben

Mit voller Wucht auf den Kopf getreten

Die sich in den angeklagten Taten mehr als deutlich äußerte. Nur weil ein 62-Jähriger ihn in der Wiener U-Bahn aufforderte, nicht so breitbeinig dazusitzen, prügelte der Angeklagte ihn am 4. Jänner fast tot. Schon nach dem ersten Faustschlag ins Gesicht fiel er bewusstlos zu Boden. Und trotzdem ließ der junge Mann nicht von dem Opfer ab. Stattdessen hielt er sich an den Haltestangen fest, holte Schwung und stieg dem 62-Jährigen mehrmals ins Gesicht.