Daher brauchen die Grazer Handballer ein Wunder

Geht da noch was? Nach einem durchwachsenen Herbst präsentieren sich die Handballer der HSG Graz im Frühjahr deutlich besser. Nach drei Liga-Siegen in den sechs bisherigen Spielen in diesem Jahr darf die Mannschaft von Coach Rene Kramer sogar noch mit dem Einzug in das Viertelfinale flirten. Doch dafür dürfen sich die Steirer keine Niederlage mehr erlauben.