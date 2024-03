Frösche und Kröten brauchen Hilfe beim Überleben

Spannende Abendexkursionen für Interessierte

Am 20. März (ab 19.30 Uhr) findet in Keutschach die Veranstaltung „Amphibienschutz an ­Straßen“ statt, wo die Aktion „Rettet die Frösche“ vorgestellt und die Wanderstrecke abgegangen wird. Einen Tag später, am 21. März (ab 19.30 Uhr), wird die Abendexkursion in St. Georgen am Längsee veranstaltet.