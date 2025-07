Mit dem Fahrrad: „Viermal auf den Mount Everest“

Judoka-Trainer Franz Kofler hat den ersten Part seiner Süd-Ost-Europa-Tour mit dem Fahrrad nach 40 Tagen erfolgreich beendet. 4400 Kilometer und 35.000 Höhenmeter hat der Klagenfurter dabei gemeistert. „Ich habe von den Höhenmetern her also viermal den Mount Everest, den höchsten Berg der Welt, bewältigt“, erzählt der 68-Jährige. Er hat zehn Länder gesehen, von Slowenien und Kroatien fuhr er bis nach Griechenland, über Bulgarien, Rumänien und Ungarn kam er wieder heim. „Die ganze Zeit war schönes Wetter, nur in Österreich wurde ich zweimal vom Regen erwischt.“