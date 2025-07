Mit neuem FF-Auto zu lebenswichtigen Einsätzen

Egal, ob es brennt, wegen einer Türöffnung, Unwettern, Tierrettung und mehr: Sie sind rund um die Uhr für die Bevölkerung da. Damit die freiwilligen Mitglieder der Feuerwehr St. Peter/Oberdorf auch ihre Arbeit verrichten können, braucht es die dafür notwendige Ausstattung. Doch jeder weiß, bei der Anschaffung der teuren aber wichtigen Feuerwehrautos kommen die Gemeinden finanziell an ihre Grenzen. „Es ist nicht einfach, aber wir haben es geschafft!“, freut sich Rennwegs Bürgermeister Franz Aschbacher. Und so wurde am Wochenende das nagelneue Löschfahrzeug Allrad Iveco (180 PS) – von der Firma Magirus Lohr aufgebaut – den Nachbar-Feuerwehren aus dem Tal vorgestellt.