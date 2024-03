Das sind die Gründe für das frühe Aus der „Adler“

Wie in der letzten Saison schied der VSV schon wieder im Viertelfinale aus! Klar ist die Enttäuschung groß. In Zukunft braucht Blau-Weiß wieder mehr Kämpfer im Team. Ein Stürmer ist schon fix an Bord, in der Abwehr denken die Villacher auch an einen KAC-Crack.