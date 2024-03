Riskante Fahrt kostete ein junges Menschenleben

Acht Tage nach dem Unfall verstorben

Bei dem Crash wurde einer seiner Mitfahrer – ein in Linz lebender Russe (19), der auf der Rückbank hinter dem Fahrer saß – so schwer verletzt, dass er acht Tage später im Linzer Kepler Uni-Klinikum verstarb. Ein weiterer Mitfahrer, ein 16-jähriger Bursch aus Pasching, blieb damals unverletzt. Der Fahrer – er ist mittlerweile 22 Jahre alt geworden – musste sich nun am Landesgericht Linz wegen des schweren Unfalls mit Todesfolge verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf dem jungen Mann „grob fahrlässige Tötung“ vor, ihm drohten bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe. Bei dem Prozess vor einem Einzelrichter in Linz wurde auch ein Video gezeigt, das von einem der jungen Burschen im Augenblick des fatalen Unglücks aufgenommen worden war.