Fazit der Black-Wings-Saison: „Richtung stimmt!“

„Wir woll’n die Linzer sehen, wir wolln die Linzer seh‘n...“ Auch wenn sie Viertelfinale 5 in Salzburg 1:5 und die Serie 1:4 verloren hatten, feierten die Fans ein letztes Mal in der Saison die Black Wings. Stolz, dass sie ein „Herz aus Stahl“ gezeigt und alles am Eis gelassen hatten. Aber auch enttäuscht, dass die Fans die einzige Komponente waren, in der man überlegen war.