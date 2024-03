Fahrerflucht: 17-Jährige in Eisenstadt verletzt

Es ging alles ganz schnell am Dienstagmorgen in Eisenstadt. Ein 17-jähriges Mädchen war zu Fuß in der Ruster Straße unterwegs und wollte die Kreuzung bei der Josef Joachim-Straße queren. Als sich die Frau mitten auf der Fahrbahn befand, bog ein weißer Kastenwagen von der Ruster Straße kommen ein und fuhr das Mädchen dabei an. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Die Polizei fahndet jetzt mit Hochdruck nach dem bislang unbekannten Fahrerflüchtigen, der laut Zeugenaussagen mit einem weiße Kastenwagen mit dem österreichischen Kennzeichen beginnend mit E oder EU (Eisenstadt Umgebung) unterwegs war. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Eisenstadt (Ruster Straße) unter der Telefonnummer 059/133-1582-100 erbeten.