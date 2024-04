In voller Montur in Sauna Hitzerennen nachgestellt

Zielsichere Talente

Vom Weg abbringen lassen sich die Top-Talente allerdings nicht. Schober, die 19-jährige motorSPORTaktiv-Hoffnung: „Mein Ziel ist der Europameistertitel!“ Kart-Staatsmeister Leon Schmied (15) blieb auch in der Sauna konzentriert und gab unter der extremen Belastung sogar ein Interview. Ihm standen Nico Deutsch (16) und die Hornsteinerin Lena Pichler (12) in nichts nach. Sie kennen die Strapazen aus dem ROK-Cup in Italien. Dominik Pester (13), jüngster Sieger der ÖTSM-Kart-Staatsmeisterschaft, und Neueinsteiger Raphael Gehrer (12) kamen zwar gehörig ins Schwitzen, meisterten den Test aber mit Bravour. Egal, ob Hitze oder eisige Kälte – Julia Bohrer (14) aus Neusiedl am See ist in der Sodi-Kart-Weltmeisterschaft in ihrem PS-Element.