Raab: „Ziel ist ein gewaltfreies Leben für Frauen“

Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) befindet sich zurzeit in New York und hat gestern an der alljährlichen Weltfrauenkonferenz der UNO (CSW) in New York teilgenommen. Neben Raab sind Minister aus 170 teilnehmenden UN-Mitgliedstaaten vertreten. In einer 5-minütigen Rede hat sie die Ziele Österreichs in Bezug auf Frauen zum Ausdruck gebracht. „Ziel ist es, dass Frauen und Mädchen ein selbstbestimmtes und gewaltfreies Leben nach ihren eigenen Vorstellungen führen können. Dazu braucht es auch den Abbau von alten, verstaubten Rollenbildern“, sagt Raab.