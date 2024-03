Lenker geriet auf Gegenfahrbahn - Frontalcrash

Um kurz nach 8 Uhr fuhr ein Mann von Schwarzenberg kommend auf der Bödelestraße in Richtung Dornbirn. Aus noch nicht geklärter Ursache driftete er mit seinem Wagen in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Just in diesem Moment kam ihm ein anderes Fahrzeug mit zwei Insassen entgegen - dessen Lenker leitete zwar reaktionsschnell eine Vollbremsung ein, konnte aber die Kollision nicht mehr verhindern. Sein Wagen landete im Straßengraben, während das andere Unfallauto auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite zum Stillstand kam.