SPÖ triumphiert , ÖVP zieht keine Konsequenzen

Wahlverlierer in Salzburgs zweitgrößter Stadt ist die ÖVP. Vor zehn Jahren hatte man in der Gemeindevertretung noch selbst die absolute Mehrheit. Nun liegt man nur noch knapp vor den Freiheitlichen an zweiter Stelle. Die SPÖ stellt künftig 15 Mandatare, ÖVP und FPÖ lediglich je drei. „Das ist absolut ernüchternd. Noch ist es zu früh zu sagen, woran es gelegen hat“, gab sich Spitzenkandidatin Katharina Seywald ratlos. Ein Rücktritt ist für sie – trotz der klaren Schlappe in der Bürgermeisterwahl – kein Thema: „Ich werde weiterarbeiten. Schauen wir, was die kommenden fünf Jahre bringen werden“, blieb die Landwirtin kämpferisch.