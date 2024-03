US-Milliardärin ertrinkt nach Unfall in Tesla

Freundin musste Todeskampf am Handy mithören

Laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ wollte Chao in drei Zügen wenden, dabei sei sie aber zu weit über die Böschung hinausgefahren und in einen Teich gerollt. Die 50-Jährige habe versucht, die Türen zu öffnen, was aber fehlschlug. In ihrer Panik rief sie eine Freundin am Handy an. Diese musste den Kampf ums Überleben im Cockpit des Tesla mitanhören.