Zur Salzburg-Wahl: Bedenkliche Vergangenheit

Die Kommunisten kommen - davon gehen alle aus. Nachdem sie zuvor Graz erobert haben, könnte heute der smarte Linke Kay-Michael Dankl an der Salzach seinen Erfolgslauf fortsetzen, hat er doch seine KPÖplus bereits im Vorjahr bei den Salzburger Landtagswahlen in der Landeshauptstadt mit mehr als 20 Prozent auf Platz 2 gehievt. Nun werden dem Kommunisten in einer Stadt, in der, wie Politprofessor Peter Filzmaier heute in der „Krone“ analysiert, „alles möglich“ ist, gute Chancen eingeräumt, sich in eine Bürgermeister-Stichwahl am Palmsonntag zu kämpfen.