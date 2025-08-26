Mann und Tochter bei Kletterunfall schwer verletzt

Vater und Kind bei Kletterunfall schwer verletzt
Auf der Bischofsmütze
Schrecklicher Kletterunfall bei der Bischofsmütze (Salzburg): Ein Vater und seine Tochter stürzten am Dienstagvormittag beim Aufstieg – beide erlitten teils schwere Verletzungen und mussten per Hubschrauber geborgen werden.
Der 46-jährige Mann und seine 16-jährige Tochter waren im Bereich des „Vorbaus“ auf etwa 2200 Metern unterwegs, als die Tochter stürzte. Der Vater versuchte sofort, ihr zu helfen, rutschte dabei selbst ab und zog sich schwere Verletzungen zu.
Die Rettungshubschrauber C14 und C99 aus Niederöblarn flogen die beiden Verletzten ins UKH Salzburg bzw. ins Krankenhaus Schladming. Die Bergrettung Filzmoos unterstützte die Einsatzkräfte vor Ort.
