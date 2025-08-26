„Karriereende mit 23 wie ein Fall ohne Netz“

Die Suche nach einer Aufgabe, die man mit ähnlicher Konsequenz verfolgt, erwies sich als schwierig. „Bei solchen Lebensübergängen geht es stark um Identität, also das, was den Menschen ausmacht. Welche Anteile lasse ich zurück? Wie gelingt es, neue aufzubauen? Es kann ein längerer, schmerzhafter Prozess sein, mit Phasen der Orientierungslosigkeit und Unsicherheit sowie mit einer Menge an Verlusten.“ Für Kronberger war es eine große Aufgabe, Neues aufzubauen. „Deshalb fände ich es wichtig, dass es für solche Phasen Menschen als Begleitung gibt, die das selbst erlebt haben“, hofft sie auf Unterstützung.