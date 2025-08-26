Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Legende blickt zurück

„Karriereende mit 23 wie ein Fall ohne Netz“

Salzburg
26.08.2025 12:00
Petra Kronberger wurde nach Doppel-Gold 1992 auf Händen getragen.
Petra Kronberger wurde nach Doppel-Gold 1992 auf Händen getragen.(Bild: Maislinger Joachim)

Skispringerin Sara Marita Kramer hat überraschend früh die Ski an den Nagel gehängt. Petra Kronberger weiß, wie schwer eine solche Entscheidung sein kann. Die Salzburgerin blickt in der „Krone“ zurück auf ihren eigenen frühen Abschied vom Spitzensport und zieht Parallelen zu Kramer.

0 Kommentare

Wer im Spitzensport reüssiert, steht automatisch im Rampenlicht. Der Druck steigt oft ins Unermessliche. Das ist nicht jedermanns Sache.

Sara Marita Kramer beendete ihre Karriere mit nur 23 Jahren.
Sara Marita Kramer beendete ihre Karriere mit nur 23 Jahren.(Bild: APA/EXPA)

Skispringerin Sara Marita Kramer verlor die Freude am Sport und beendete ihre Laufbahn mit nur 23 Jahren. Das Feuer der Pinzgauerin war erloschen. Dabei wurden Erinnerungen an den Rücktritt von Petra Kronberger wach. Die Pfarrwerfenerin war die beste Skirennläuferin der Welt. Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Gewinnerin des Gesamtweltcups – sie hatte sportlich alles erreicht. Und hörte 1992 ebenfalls mit nur 23 Jahren auf. In der „Krone“ spricht sie über Kramer und was sie einst gefühlt hat.

Zitat Icon

Beim Alter hat es mich zu meinem eigenen Karriereende ,zurückgebeamt’. 23 Jahre – das ist einfach sehr jung

Petra Kronberger

„Die Nachricht von Sara hat mich überrascht. Ich dachte: ,Jetzt ist es also soweit.’ Ich habe mich einige Male gefragt, wie es ihr geht. Ob sie wieder ganz gesund ist und die Motivation nochmals findet. Beim Alter hat es mich zu meinem eigenen Karriereende ,zurückgebeamt’. 23 Jahre – das ist einfach sehr jung.“

Auch bei Kronberger fehlten seinerzeit „das Feuer, die Freude, die Ziele. Ich fühlte Erschöpfung und Leere.“ Ihr Rücktritt war seinerzeit die logische Konsequenz.

Petra Kronberger mit Sporthilfe-CEO Gernot Uhlir.
Petra Kronberger mit Sporthilfe-CEO Gernot Uhlir.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Die Suche nach einer Aufgabe, die man mit ähnlicher Konsequenz verfolgt, erwies sich als schwierig. „Bei solchen Lebensübergängen geht es stark um Identität, also das, was den Menschen ausmacht. Welche Anteile lasse ich zurück? Wie gelingt es, neue aufzubauen? Es kann ein längerer, schmerzhafter Prozess sein, mit Phasen der Orientierungslosigkeit und Unsicherheit sowie mit einer Menge an Verlusten.“ Für Kronberger war es eine große Aufgabe, Neues aufzubauen. „Deshalb fände ich es wichtig, dass es für solche Phasen Menschen als Begleitung gibt, die das selbst erlebt haben“, hofft sie auf Unterstützung.

Lesen Sie auch:
Ex-Weltcupsiegerin Sara Marita Kramer beendet mit nur 23 Jahren ihre Skisprung-Karriere.
Krone Plus Logo
Rücktritt vor Olympia
Kramer: „Fühlt sich gut an, keinen Druck zu haben“
22.08.2025

Das Karriereende mit 23 Jahren war für die Ski-Legende „wie ein Fall ohne Netz. Es war schwierig, mir vorzustellen, was mit diesem Schritt auf mich zukommt.“ Zugleich war der Start ins Leben nach dem Spitzensport, ohne Druck und Rampenlicht, auch „sehr befreiend“.

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
143.994 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
113.875 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
98.284 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1343 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1091 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
958 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf