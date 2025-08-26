Für ersten Sieg aus den Niederlanden eingeflogen

„Die beiden sind Kinder des Vereins, leben seit vielen Jahren bei uns im Ort“, erklärt der Coach. Der USV hat auch für die Teenager einen hohen Stellenwert. „Wir waren früher schon im Skiurlaub hier. Da es dann eines der ersten Dörfer mit Schule und so war, sind wir hergezogen. Neukirchen und der Verein sind schon Heimat für uns“, erzählt Mikai.