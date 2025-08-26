Vorteilswelt
Neukirchen jubelte

Für ersten Sieg aus den Niederlanden eingeflogen

Salzburg
26.08.2025 18:00
Viggo ten Have (M.) reiste extra an und durfte mit dem Team jubeln.
Viggo ten Have (M.) reiste extra an und durfte mit dem Team jubeln.(Bild: USC Neukirchen/Tauern-Media KG)

Endlich durfte der USV Neukirchen jubeln! Im Kellerduell der 2. Landesliga Süd feierte die junge Truppe von Trainer Daniel Schöppl am Sonntag gegen Stuhlfelden den ersten Saisonsieg – und das gleich mit 3:0. Großen Anteil daran hatten die niederländischen Brüder Viggo und Mikai ten Have, die am Großvenediger längst unverzichtbar geworden sind.

Vergangenen Sonntag war es endlich so weit! Neukirchen konnte in der 2. Landesliga Süd den ersten Saisonsieg einfahren. Im Kellerduell jubelte die Truppe von Trainer Daniel Schöppl im Heim-Duell mit Stuhlfelden über ein 3:0.

„Das war natürlich ganz wichtig, wir hatten einen Umbruch im Sommer, sind jetzt eine ganz junge Mannschaft“, freut sich der Übungsleiter. Der sich in dieser Partie auf Viggo und Mikai ten Have verlassen konnte. Das niederländische Brüderpaar steuerte zwei Treffer bei, ist am Großvenediger ein „Must-have“ – also quasi unverzichtbar.

„Die beiden sind Kinder des Vereins, leben seit vielen Jahren bei uns im Ort

Trainer Daniel Schöppl

„Die beiden sind Kinder des Vereins, leben seit vielen Jahren bei uns im Ort“, erklärt der Coach. Der USV hat auch für die Teenager einen hohen Stellenwert. „Wir waren früher schon im Skiurlaub hier. Da es dann eines der ersten Dörfer mit Schule und so war, sind wir hergezogen. Neukirchen und der Verein sind schon Heimat für uns“, erzählt Mikai.

Dessen älterer Bruder gerade einen Ferialjob in den Niederlanden absolviert und für das Derby gegen Stuhlfelden extra mit dem Flieger anreiste. „Und dann haben wir auch noch beide getroffen, das war natürlich richtig cool“, freut sich der Schüler. Der noch zwei Jahre die Schulbank in Bramberg drückt: „Danach habe ich noch nichts vor, aber ich kicke gerne beim USC, da spielen viele Freunde.“

Salzburg

