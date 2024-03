Wahlen in Zeiten der Ungewissheit

Wir leben in Dörfern, in Gemeinden, in Städten, die von der Welt nicht isoliert sind. Keiner mit Gefühl für Verantwortung kann so tun, als ob uns die Welt da draußen nichts anginge. Das von der Landespolitik gepflegte Traumbild vom heilen Salzburger Weltgebäude hat lange funktioniert. Diese Zeit ist vorbei.