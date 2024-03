Salzburg wählt: Kommen jetzt die Kommunisten?

3. Zudem ist Dankl Kommunist. Er könnte nach Elke Kahr in Graz zweiter Bürgermeister der KPÖ in einer Landeshauptstadt werden. Wie das? Schon klar, dass die Partei in Städten besser abschneidet als auf dem Land. Und bei der vorjährigen Landtagswahl wählten fast zwölf Prozent kommunistisch. In der Stadt Salzburg waren es über 20 Prozent. Doch liegt die KPÖ bundesweit in Umfragen bei drei Prozent. Wie erklärt sich - egal, wie es letztlich ausgeht - der Riesenunterschied?