Polizei schnappte Diebe mit Beute im Anhänger

Nach mehreren Fahrradeinbrüchen im Pinzgau schlug die Polizei am 25. August rasch zu: In Hollersbach stoppten die Beamten einen Pkw mit Anhänger – darin fünf teure Räder, die kurz zuvor gestohlen worden waren.
Montagmittag gingen bei der Polizei mehrere Anzeigen wegen Fahrradeinbrüchen im Raum Bruck ein. Fahndungsmaßnahmen führten die Beamten wenig später nach Hollersbach, wo ein Pkw samt Anhänger angehalten wurde. Die Beschreibung passte genau auf die Hinweise von Zeugen.
Im Anhänger stießen die Polizisten auf fünf hochwertige Fahrräder, die größtenteils den angezeigten Diebstählen zugeordnet werden konnten. Fahrer und Beifahrer – zwei Männer aus Rumänien im Alter von 23 und 39 Jahren – wurden festgenommen.
Die Ermittlungen ergaben, dass das Duo auch für weitere Fahrraddiebstähle im Juli und August verantwortlich ist. Der Gesamtschaden liegt bei rund 35.000 Euro. Laut eigenen Angaben wollten die Männer die Beute in Rumänien verkaufen. Beide sind geständig bzw. teilgeständig und nannten Geldnot als Motiv. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie in die Justizanstalt Salzburg gebracht.
