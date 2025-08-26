Polizei schnappte Diebe mit Beute im Anhänger

Die Ermittlungen ergaben, dass das Duo auch für weitere Fahrraddiebstähle im Juli und August verantwortlich ist. Der Gesamtschaden liegt bei rund 35.000 Euro. Laut eigenen Angaben wollten die Männer die Beute in Rumänien verkaufen. Beide sind geständig bzw. teilgeständig und nannten Geldnot als Motiv. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie in die Justizanstalt Salzburg gebracht.