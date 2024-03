Gegen Linz beginnt‘s für Austria Lustenau

Die Fakten sind klar: Nur durch die Punkteteilung scheinen die Chancen eines Ligaerhalts für die Austria real. „Wer weiß, ob der Verein im Winter in mich und in neue Spieler investiert hätte, wenn es diese nicht gäbe“, weiß auch Heraf. Umso mehr sieht er sein Team nun gefordert, den Vorschusslorbeeren gerecht zu werden. Fakt ist: so oder so ist Lustenau jene Mannschaft, die mit der bisher schlechtesten Punkteausbeute nach dem Grunddurchgang in die Qualifikationsrunde muss. Die Austria löst damit Altach ab, das vor zwei Jahren „nur“ 13 Zähler schaffte und mit sechs Punkten in den Abstiegskampf ging.