Elektro-Schiff stellt Rekord am Bodensee auf

Eine emissionsfreie Rekordfahrt legte der deutsche Katamaran „Insel Mainau“ jüngst am Bodensee hin: Das Elektro-Solar-Fahrgastschiff hat mit der Fahrt einen Reichweitentest absolviert und 221,3 Kilometer am Stück zurückgelegt. Das Schiff war ganze 19 Stunden unentwegt am See unterwegs. Für das Stralsunder Schiffbau-Unternehmen Ampereship war die Ausfahrt ein voller Erfolg. Laut Angaben des Unternehmens war nach den 211 Kilometern die Batterie des Schiffs immer noch zu 20 Prozent geladen. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass das Schiff deswegen wohl eine Gesamtstrecke von 300 Kilometern bewältigen hätte können. Bereits am Folgetag war die „Insel Mainau“ wieder im regulären Fahrbetrieb unterwegs.