Lenkerin kracht mit Auto in Baum vor Landhaus

Direkt vor dem Vorarlberger Landhaus in Bregenz krachte am Dienstagmittag ein Pkw in einen Baum. Die Lenkerin hatte offenbar wegen eines medizinischen Notfalls zuvor die Kontrolle über den Wagen verloren. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, rammte einige Absperrungen und landete schließlich in dem Baum am Gehsteig.