Frau stürzte beim Pilzesammeln 40 Meter ab

Wie die Polizei erst jetzt berichtet, machte sich am vergangenen Freitag eine 60-jährige Frau in St. Gallenkirch im Bereich Montiel/Hüttnertobel auf die Suche nach Beeren und Pilzen. Dabei rutschte sie gegen 18 Uhr in dem steilen und felsdurchsetzten Gelände aus und stürzte rund 40 Meter in einen Graben ab.