Ländle-Leichtathletik geht auf Medaillenjagd

Zehn Anwärterinnen für zwei Medaillen

Einen Tag länger Zeit hat Chiara Schuler bei den World University Games. Da startet der Siebenkampf erst morgen. „Die Anlagen sind wirklich in einem absoluten Topzustand“, ist Benning ob der Verhältnisse in Wattenscheid begeistert. Ideale Voraussetzungen also, dass die 24-jährige Hörbranzerin endlich den lange angepeilten Sprung über die 6000-Punktemarke schafft. „Das hat sie auf jeden Fall drauf, der Hochsprung wird da sicherlich schon wegweisend – mit einem Satz über 1,65 Meter wäre sie auf jeden Fall voll im Plan.“ Womit wohl auch eine Medaille in Griffweite wäre. „Für mich ist Katherine O’Connor außer Reichweite, dahinter werden sich aber zehn Damen um zwei Medaillen matchen“, glaubt Benning. „Da wird es dann darauf ankommen, wer an den zwei Tagen am besten abliefert.“