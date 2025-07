Karrenseilbahn steht kurz vor dem Neustart

Laufwerke und Gehänge untersucht

So wurden etwa die Laufwerke und Gehänge der Bahn vom Hersteller gründlich untersucht und überholt. Sie werden voraussichtlich kommende Woche wieder angeliefert, vor Ort zusammengebaut und auf die Gondeln gesetzt. Anschließend können die Kabinen wieder auf die Seile gehievt werden. Im Zuge dieser Reparaturarbeiten wurden auch gleich die regulären Revisionsarbeiten, die normalerweise im Herbst stattfinden, mit erledigt. Der Neustart der Bahn ist für Kalenderwoche 32 geplant, also in rund zwei Wochen. Dann soll auch das Panoramarestaurant wieder seine Pforten öffnen. Bis dahin ist der Karren ausschließlich per pedes zu erreichen.