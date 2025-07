Vorarlbergs Industrie tritt weiter auf der Stelle

Lohnkosten nicht weiter steigen lassen

Ein zentrales Thema ist für Hartmann die Lohnentwicklung. Die Industrie sei in den letzten Jahren stark belastet gewesen – durch Energiepreise, Lieferengpässe, Investitionszurückhaltung und sinkende Auftragseingänge. Gleichzeitig seien die Lohnstückkosten in Österreich seit 2021 um über 30 Prozent gestiegen. „Es ist wirtschaftlich schlicht nicht verkraftbar, wenn es jetzt zu weiteren überzogenen Gehaltsforderungen kommt. Was es braucht, sind maßvolle, verantwortungsbewusste Abschlüsse, die Arbeitsplätze sichern und Standortverlagerungen verhindern – nicht kollektivpolitische Maximalforderungen.“