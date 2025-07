Rind auf Vorarlberger Alpe gerissen

Was genau sich in der Nacht auf Dienstag auf der Alpe Faludriga im Großen Walsertal abgespielt hat, ist bisher nicht klar. Fest steht jedenfalls, dass ein eineinhalbjähriges Rind gerissen wurde. Ein zweites Tier wurde verletzt aufgefunden, an diesem wurden Kratz-, Schürf- und Bisswunden entdeckt.