Die „Krone“-Community zur Gleichberechtigung!

Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März haben wir unsere Community gefragt, wie sie das Thema Gleichberechtigung in Österreich einschätzt. Ob Frauen und Männer in Österreich tatsächlich gleichgestellt sind, wo es noch Ungerechtigkeiten in Bezug auf die Geschlechterrollen gibt oder wie man die geschlechtsspezifische Lohnlücke schließen könnte, wollten wir unter anderem wissen. Lesen Sie hier, was die „Krone“-Community dazu denkt!