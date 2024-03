Sind Frauen in Österreich gleichberechtigt?

Der Internationale Frauentag am 8. März entstand in der Zeit um den Ersten Weltkrieg. Damals war vor allem das Wahlrecht für Frauen eine wichtige Forderung und ein Meilenstein. Aber auch heute sind Frauen in vielerlei Punkten benachteiligt, das zeigt sich etwa am Gender Pay Gap. Daran konnten bisher auch gesetzliche Bestimmungen wie das Gleichbehandlungsgesetz nichts ändern.