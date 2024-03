OGH-Chef skeptisch bei Senkung der Strafmündigkeit

In der aktuellen Debatte um eine Senkung der Strafmündigkeit mahnte der OGH-Präsident in der Ö1-Reihe „Im Journal zu Gast“ zu „Vorsicht und Besonnenheit“. Zu denken sei an verstärkte Betreuung durch Psychologen, Integrationsberater und ein Zusammenwirken vieler Stellen. „Ein Wegsperren allein wäre keine Lösung.“ Jedoch die Vermittlung von Werten von außen sei als Gesellschaft schwer, wenn diese nicht vom Elternhaus und der sozialen Umgebung vermittelt würden, meinte Kodek, der seit Jänner an der Spitze des OGH steht.