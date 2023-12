Jurist Georg Kodek übernimmt die Leitung des OGH

Im Jahr 2006 wurde Kodek zum Hofrat am OGH ernannt. Davor durchlief er verschiedene Stationen als Richter, angefangen vom Bezirksgericht Innere Stadt über das Landesgericht Eisenstadt bis zum Oberlandesgericht Wien. Parallel dazu engagierte er sich in der akademischen Lehre. Seine Habilitation erfolgte 2001 an der Universität Wien im Bereich des Zivilgerichtlichen Verfahrensrechts. Seit 2007 ist er Universitätsprofessor für Bürgerliches Recht und Handelsrecht an der Wirtschaftsuniversität (WU), wo er die Leitung des Departments für Privatrecht innehat.