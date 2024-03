Warum der Ramadan Judo-Brüder noch stärker macht!

Große Enttäuschung! Bereits in der 2. Runde war für Wachid Borchashvili beim Upper Austria Judo Grand Prix in Linz Endstation. Nachdem zuvor bereits sein Bruder Shamil abgesagt hatte, gehen die streng gläubigen Muslime ohne Erfolgserlebnis in eine spezielle Zeit. Denn am Sonntagabend beginnt der Ramadan.